تقدم لوحدات الجيش السوري في منطقة المعامل ومحيط لواء التأمين باتجاه المكبات على المحور الشرقي لـ دير الزور بعد مواجهات مع مسلحي داعش

1 فبراير, 2017 - 8:05 مساءً
1 فبراير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل