الجيش السوري يحبط هجوماً كبيراً لتنظيم داعش على الاتجاه الشمالي الشرقي للكلية الجوية في ريف حلب الشرقي ويكبدهم خسائر كبيرة

1 فبراير, 2017 - 8:10 مساءً
1 فبراير, 2017
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