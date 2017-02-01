واشنطن بوست ترصد “أكاذيب” دونالد ترامب!

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميريكية، تقريرا ذكرت به الأكاذيب التي ارتجلها الرئيس الأميريكي الجديد دونالد ترامب بعد ان تسلم الحكم من الرئيس السابق باراك اوباما بإسبوع فقط .

واستعرضت الصحيفة ما وصفته بأنه ” كشف حساب” عن تصريحات ترامب العلنية في أيامه السبعة الأولى كرئيس للبلاد،مشيرة إلى أن “ترامب رغم أنه صار رئيسا إلا أنه لا يزال يدلي ببيانات مضللة استنادا إلى معلومات غير كاملة وإحصاءات غير دقيقة”.

وتحدثت الصحيفة ،عن الكذبة الكبرى لترامب، خلال تواجده في مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي أي إيه” في اليوم التالي لتنصيبه بأنه سمع وهو صغير من معلميه أن الولايات المتحدة لم تخسر حربا أبدا، إلا أنه وجد أن بلاده لم تفز بأي شئ.

وأشارت الصحيفة إلى أتهام ترامب للصحفيين بتشويه العلاقة بينه وبين المخابرات، وبأنهم الأقل نزاهة على وجه الأرض بحسب قوله، و قد جاء رد فريق ترامب بأن إن “مسؤولي المخابرات الذين قالوا إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل بعد ما أعلنت الصحيفة بأن مسؤولي المخابرات خلصوا إلى أن روسيا حاولت تقليص حظوظ هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

أما الأكذوبة الأطرف لترامب فهي تلقيه جائزة من جمعية “نيوجيرسي أودوبون” الحقوقية البيئية، التي أشار إليها البيت الأبيض في كتاب مستشار ترامب السابق، إلّا أن الأخيرة نفت منحه أي جوائز.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

