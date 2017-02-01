بالفيديو..العملة الإسرائيلية تقتحم السوق اللبنانية

تناقل نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة من احد المواطنين تؤكد وجود منتج من شاي Lipton يباع في سوبرماركت في ضواحي مدينة صيدا مكتوب عليه:” عرض خاص 100 كيس شاي فقط ب 10 شيكل”.

وقد أعد موقع “صيدا اون لاين” تقريراً مصوراً حول الأمر، بعد أن توجه الى السوبرماركت، وبالفعل وجد ذلك المنتج معروض على الرف حيث تمت مواجهة صاحب السوبرماركت الذي اكد انه لم ينتبه الى هذه الكتابات وعلى الفور قام بإزالتهم.

وبحسب ما يظهر في الصور، فقد كتب على العبوة من الخلف انها مستوردة ومعبأة في مصر ومخصصة للتصدير الى دولة فلسطين و”غير مرخص لها للبيع او التداول داخل جمهورية مصر العربية.”

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