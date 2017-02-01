قادة داعش تفر من المعارك…والتنظيم يعدمهم

أفادت قناة “السومرية” العراقية أن تنظيم “داعش” أعدم ثلاثة من قادته بسبب هروبهم من معارك الساحل الأيسر في مدينة الموصل.

وأكدت مصادر القناة أن “المحكمة الشرعية التابعة لـ”داعش” أصدرت حكما بالإعدام بحق القادة في التنظيم المدعوين أبو طلحة الشامي وحسن القحطاني وأبو قتادة العراقي لفرارهم من معارك الساحل الأيسر”، مشيراً الى أن “الحكم نفذ اليوم في منطقة الدواسة في الساحل الأيمن”.

ولفتت الى أن “التنظيم قام بنقل أسر قادته بواسطة مركبات مدنية الى الأراضي السورية عن طريق قضاء البعاج”، مشيرةً الى أن “تنظيم “داعش” أبقى على عناصره المحليين في الساحل الأيمن والانتحاريين الذين هيأهم لتفجير أنفسهم في خطوط الصد”.

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