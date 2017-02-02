مندوب أوكرانيا: سأحاول الفصل بين مشاعري الوطنية ورئاستي لمجلس الأمن

أعلن المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير يلتشينكو أنه ينوي الفصل بين مشاعره الوطنية ومهامه كرئيس لمجلس الأمن الدولي.

يأتي ذلك غداة تسلم أوكرانيا في 1 فبراير/شباط رئاسة مجلس الأمن الدولي، ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الجديد للمجلس الخميس 2 فبراير/شباط جلسة مفتوحة حول تصعيد الوضع الأمني في شرق أوكرانيا مؤخرا.

وأكد يلتشينكو في حديث للصحفيين: “يجب أن أكون أكثر اتزانا وحيادا مما كنت عليه عادة، إذن سأحاول إيجاد توازن بين هذين الدورين”.

وقال إنه سيحاول باعتباره رئيس المجلس إجراء نقاش في كلمته التمهيدية أثناء الجلسة المقبلة على الأقل في إطار مجرى سلمي، دون أن يتحول النقاش إلى تبادل التصريحات بينه وبين الوفد الروسي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قبل يوم مشروع بيان أوكراني أعرب عن قلق المجلس إزاء تدهور الوضع في شرق البلاد ودعا إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

واعتبر الدبلوماسي الأوكراني ذلك “نتيجة جيدة”، قائلا: “لا يتوقع أحد أن يقبله وفد واحد من الوفود (في إشارة إلى الوفد الروسي). إلا أن ذلك حدث، وإنه إشارة جيدة. وأنا واثق بأننا سنتمكن من تبني شيء من هذا القبيل لكن بتفاصيل أوفر في الأيام أو الأسابيع المقبلة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

