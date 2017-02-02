البنتاغون يرجح سقوط مدنيين في غارة باليمن

رجح الجيش الأمريكي الأربعاء 1 فبراير/شباط أن تكون الغارة التي نفذها ضد تنظيم “القاعدة” في جنوب اليمن قد أسفرت عن مقتل مدنيين من بينهم أطفال.

وقالت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي في بيان “يبدو أن الضحايا المدنيين المحتملين ربما سقطوا في إطلاق نار من الجو”.

وقد نفذت القوات الأمريكية عملية إنزال، الأحد الماضي، ضد موقع لتنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” في منطقة يكلا وسط اليمن، لقي فيها جندي أمريكي مصرعه أثناء تبادل لإطلاق النار، وأصيب 3 آخرون بجروح جراء هبوط اضطراري لمروحية V-22 Osprey بالقرب من ساحة القتال، وفق المتحدث باسم البنتاغون لجيف ديفيس.

وأعلن تنظيم القاعدة أن الغارة خلفت 30 قتيلا، بينهم نساء وأطفال. فيما تحدثت مصادر يمنية عن مقتل أكثر من 40 عنصرا من “القاعدة” في الهجوم الذي وقع بمحافظة البيضاء وقتل خلاله جندي أمريكي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

