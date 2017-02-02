صواريخ بانتسير تؤمن دفاعات دولة الإمارات

وتتعلق مهمتها بحماية دولة الإمارات من الصواريخ المهاجمة.

ومن أجل تأمين المهمة الموكلة إلى بطارية صواريخ ثاد تستعين القوات الإماراتية بمنظومات صواريخ وقذائف “بانتسير-إس” من صنع روسي.

وتوكل إلى منظومات بانتسير مهمة إيقاف الصواريخ والطائرات المسيّرة المعادية في حال استهدفت بطارية صواريخ ثاد.

وتمكنت دولة الإمارات من إنشاء أول شبكة متكاملة للدفاع ضد الطائرات والصواريخ المعادية في المنطقة بفضل منظومات بانتسير، حسب صحيفة “ازفستيا”.

يذكر أن بطارية صواريخ ثاد، وهي منظومة دفاع جوي أرض جو أمريكية الصنع، تحتوي على 9 قواذف صواريخ و48 صاروخا مضادا.