الجيش السوري يحبط هجوما كبيرا لـ “داعش” في ريف حلب

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش أحبطت هجوما كبيرا لإرهابيي “داعش” على الاتجاه الشمالي الشرقي للكلية الجوية شرق مدينة حلب بحوالي 52 كم وأوقعت بين صفوفهم العديد من القتلى والمصابين.

وتنفذ وحدات الجيش المرابطة في ريف حلب عمليات عسكرية نوعية تتصدى من خلالها لهجوم المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” على النقاط العسكرية وتلحق بها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

من جهة أخرى وسعت وحدات من الجيش العربي السوري نطاق سيطرتها في منطقة المعامل ومحيط لواء التأمين خلال عملياتها المتواصلة على تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” في محيط مدينة دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وبإسناد جوي نفذت عمليات نوعية حققت تقدما جديدا في منطقة المعامل ومحيط لواء التأمين باتجاه المكبات على المحور الشرقي.

وبين المصدر أن العمليات أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم الإرهابي وتدمير عربات وآليات لهم بعضها مزود برشاشات ثقيلة.