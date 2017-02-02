مساعدات روسية إلى حلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الخميس، عن قيامه خلال الـ 24 ساعة الماضية بتسليم 3.7 طن من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في سوريا.

وجاء في بيان المركز الروسي، الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية أنه “خلال الـ 24 ساعة الماضية تم القيام بخمس عمليات إنسانية لمدينة حلب (في مدارس بأحياء القطرجي، فردوس الجديدة ، العاضمية ، تشرين ودوار المالية) تم نقل من خلالها أكثر من 3.4 طن من الذرة و1500 وجبة ساخنة.

كما أشار مركز المصالحة الروسي إلى أن الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية المرسلة إلى السكان بلغ 3.7 طن وتم تقديم المساعدات الإنسانية لـ 4010 من السكان.

ووفقا لمركز المصالحة كجزء من “البرنامج الشتوي للأمم المتحدة” يجري في الجزء الشرقي من مدينة حلب توزيع مساعدات إنسانية غير غذائية (بطانيات حرارية، ملابس شتوية وألبسة أطفال). كما جرى توزيع لسكان قرية جبرين أكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية التي وصلت عن طريق اليونيسيف.

وتتعرض سوريا، منذ آذار/مارس 2011، لعمليات هدم وتدمير لبناها التحتية بفعل الحرب الدائرة ضد تنظيمات إرهابية مسلحة، أسفرت عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح ملايين السوريين داخل بلادهم وخارجها.

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