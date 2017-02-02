الإنشقاقات المعاكسة مستمرة.. اللاعب فراس الخطيب

أدلى لاعب الكرة السوري “فراس الخطيب” بتصريحات تفوح منها رائحة رغبته في العودة إلى تأييد الدولة السورية من جديد، واللعب لصالح المنتخب السوري، حيث اعتبر الخطيب أن الانضمام لهذا المنتخب شرفا كبيرا، مبديا عتبه على اتحاد كرة القدم الذي لم يتواصل معه بشكل رسمي في هذا الخصوص.

وفي حوار أجرته قناة “روسيا اليوم” مع “الخطيب”، تمحور حول الأنباء التي ترددت مؤخرا عن عودة الخطيب للعب لصالح المنتخب السوري لكرة القدم خلال تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وردّ “الخطيب” على تلك الأنباء، بالقول: “عندما تصل الدعوة أو المخاطبة بشكل رسمي من الاتحاد السوري لنادي الكويت الكويتي الذي ألعب في صفوفه حاليا فحينها ستكون الأمور رسمية فعلا.. وحينها سيكون من الطبيعي قبول الدعوة لأن تمثيل المنتخب وتمثيل الوطن شرف لكل لاعب.. كانت هناك بعض الإجراءات ولكن لم يكن هناك تواصل من الاتحاد معي حول هذا الموضوع.. فمن هذا المنطلق تحديدا لي عتب على الاتحاد بسبب عدم وجود تواصل حول هذا الموضوع”.

وعاد “الخطيب” ليكرر كلامه بصيغة أخرى في آخر الحوار، معلنا: “أي شخص أو أي لاعب يمثل منتخب سوريا يجب أن يكون على قدر المسؤولية ويفرح الشعب السوري بكل أطيافه رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا .. وبإذن الله سيفرح الجميع عن طريق الرياضة وستكتمل الفرحة بالتأهل إلى كأس العالم.. وستكون فرحة كبيرة رغم الأسى والأيام الصعبة.. وإن شاء الله عن طريق كرة القدم ستدخل الفرحة إلى كل بيت في سوريا إن شاء الله”.

وكان مدرب المنتخب السوري لكرة القدم “ايمن حكيم” قد قال إن “فراس الخطيب سوف يكون في المنتخب في إياب تصفيات كاس العالم.

يذكر أن فراس الخطيب قد توقف عن اللعب ضمن الفريق الوطني السوري لكرة القدم في عام 2012 ليتجه إلى تأييد ما يسمى الثورة السورية.

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