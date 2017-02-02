في درعا اعتقال طفلين والتهمة: والدهما موالي لداعش!!

اعتقلت الميليشيات المسلحة في درعا، طفلين من بلدة تل شهاب، في ريف المحافظة الغربي، بتهمة عمل والدهما في جيش خالد التابع لتنظيم داعش الارهابي.

ووفق مصادر ميدانية فإن سيارة عسكرية اعتقلت الطفلين عبد الرحمن (17 عامًا) وأحمد (14 عامًا)، وهما ولدا علي جعارة، الذي يعمل مع “جيش خالد بن الوليد” في منطقة حوض اليرموك.

ويُعرف الطفلان بين أهالي درعا، بأنهما يديران محلًا لبيع مادتي المازوت والبنزين، في تل شهاب.

حادثة الاعتقال أثارت سخط الأهالي الذين طالبوا بالافراج السريع عنهما، وقال مصدر ميداني إن هذه الحادثة جريمة فماذنب الأطفال بجريمة والدهما؟.

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