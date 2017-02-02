في توقيت الانتخابات.. “إن لم تقطعه قطعك بـ60”

كشف مصدر مطلع لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن الأجواء الانتخابية لم تعد تشجع، في ظل تآكل المهلة الدستورية لدعوة الهيئة الناخبة في توقيت أقصاه 19 الحالي، حيث بعدها يصبح لزاما الدعوة للانتخابات على أساس قانون الستين الساري المفعول والذي يرفضه الرئيس ميشال عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وقيادات أخرى، ما يعني التأجيل الحكمي للانتخابات.

وأوضح المصدر أنه “لم يعد خافيا أن هناك جهات سياسية ترى خسارتها واضحة في الانتخابات وبمعزل عن القانون المعتمد، لذلك تفضل تأجيل الانتخابات، ضمنا، ودون إعلان”، مشيراً إلى أنه “بالنسبة لقانون الستين، فمازال رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أشد المتحمسين له، وقد حاول إقناع الرئيس سعد الحريري به، لكن الأخير تمسك بالمختلط الذي توافق عليه مع وليد جنبلاط ونبيه بري وسمير جعجع.

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