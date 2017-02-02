“الكتائب” في معراب.. ما هدف الزيارة ؟

نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصدر مسؤول في حزب الكتائب، توضحيه أن “زيارة وفد من الحزب لمعراب تأتي مع غيرها من الزيارات المماثلة المقبلة للقيادات الحزبية، استكمالاً للجولات التي بدأها وسيستكملها رئيس الحزب النائب سامي الجميّل مع المرجعيات الرسمية والسياسية”، مشيرا إلى أنه “على جدول زيارات الوفد الكتائبي لقاء اليوم مع تيار المستقبل وزيارة لبنشعي للقاء رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية السبت المقبل”.

وأوضح أن “لقاء الوفد الكتائبي مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فقد جرى التوافق بين الجانبين على أن يكون بعد عودة باسيل من زيارته الخارجية”، مشددا على أن “الوفد يحمل إلى القيادات التي يزورها موقف الحزب الرافض لقانون الستين ولأية صيغة يمكن أن تنال من صحة التمثيل وشموليته ومن التعددية والتنوع”.

وبيّن المصدر أن “الكتائب لن يكون في وارد القبول بأي قانون لا يضمن تمثيل الإصلاحيين من أحزاب وشخصيات مستقلة ولا يؤمن تمثيل المرأة والمجتمع المدني”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

