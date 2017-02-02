“الكتائب”: نرفض الـ 60 بشكل قاطع

أكد مصدر كتائبي مسؤول لصحيفة “الجمهورية” أنّ الوفد الكتائبي الذي زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نقل إلى معراب “موقف الحزب الرافض بنحو قاطع قانون الستين، واستعداده للبحث في صيَغ عدة تمّ عرض سريع لبعضها”، مؤكداً “تمسّك الحزب بضرورة التوصّل إلى قانون انتخاب يؤمن مقومات الحياة للعبة الديموقراطية، بحيث تضمّ الأكثرية التي سيفرزها القانون مسيحيين ومسلمين، وكذلك الأقلية التي ستعارض”.

وأوضح المصدر أنه “لا يجوز حرمان المجتمع المدني والمرأة من حقهما في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها والمساهمة في التشريع”.

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