في طرابلس.. هبة تركية “للموتى”

اتخذ مجلس بلدية طرابلس بناء لمشروع تقدم به عضوا المجلس البلدي خالد تدمري ومحمد تامر قرارا قضى بتقديم خدمة إكرام دفن موتى الفقراء والمحتاجين والأغراب في نطاق مدينة طرابلس مجانا على نفقتها، وتشكيل فريق متخصص يكلف سنويا من قبل البلدية للقيام بأعمال نقل وغسل ودفن المتوفين من رجال ونساء، وذلك بعد استقدام آليتي إسعاف متطورتان لا مثيل لها في لبنان مخصصتان لإجراء أعمال النقل والغسل والتكفين، تم تقديمهما كهبة للبلدية من “اتحاد بلديات تركيا” في أنقره بمسعى من رئيس الجمعية اللبنانية التركية الدكتور خالد تدمري.

وقد أقر المجلس البلدي المشروع بالإجماع، وشكل لجنة مصغرة من عدد من الأعضاء لمتابعة خطوات المشروع التنفيذية وعقد اتفاق بين بلدية طرابلس ودائرة الأوقاف الإسلامية للتنسيق والتعاون في مجال أعمال حفر المقابر للدفن. هذا وأبلغ اتحاد بلديات تركيا بلدية طرابلس قراره منح آليتا الإسعاف المتخصصتان، والتي تتسع كل واحدة منها لنقل جثتين في آن ستخصص واحدة للرجال والثانية للنساء، وذلك في إطار “مشروع التعاون بين الحكومات المحلية التركية اللبنانية” المدعوم من الإتحاد الذي يرأسه رئيس بلدية اسطنبول الكبرى قادر طوباش.

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