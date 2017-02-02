تقارب حول “المختلط” والبحث في التفاصيل

كشف النائب غسان مخيبر في حديث لإذاعة “صوت لبنان 93,3″، أن “هناك تقاربا كبيرا في الآراء حول القانون المختلط لكن البحث الآن يتم في التفاصيل”.

وأوضح أن “تهديد رئيس الجمهورية ميشال عون بالفراغ النيابي هو من باب الحث للوصول إلى اتفاق حول قانون جديد”، مبيناً “أنه في حال انتهاء ولاية المجلس نصبح مجبرين على إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ أي الستين بسبب غياب السلطة التشريعية لتعديل القوانين”، آملا “عدم الوصول إلى الفراغ أو اجراء الانتخابات وفق الستين”.

وأشار إلى “أنه لا خيار لدينا سوى التوافق والضغط باتجاه التوصل إلى قانون جديد”.

وعن الاصلاحات الانتخابية، اعتبر “أنها لا يجب أن تقتصر فقط على حجم الدوائر إنما أن تشمل تطوير عمل الهيئة المشرفة على الانتخابات وضبط التمويل الانتخابي والكوتا النسائية الحاضرة في نقاشات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل”، موضحا “أن النظام الانتخابي الأنسب لإقرار الكوتا هو النظام النسبي”.

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