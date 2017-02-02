أسير فلسطيني يطعن سجانه الإسرائيلي في سجن النقب

أكد وزير شؤون الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية، عيسى قراقع، الخميس 2 فبراير/ شباط، نبأ طعن أسير فلسطيني لضابط إسرائيلي، بأداة حادة، في سجن النقب.

وقال قراقع لوسائل الإعلام في هذا الخصوص إن : “أحد الأسرى قام بضرب ضابط في سجن النقب بشفرة، ما أدى إلى قمع قسم 16 في السجن بالغاز وعلت تكبيرات في كل الأقسام، وسادت حالة من التوتر”.

وأضاف قراقع أن إدارة السجن قامت بقطع التيار الكهربائي عن عدة أقسام داخل السجن، كما استخدم الحراس الغاز، وفقا لما أفاد به بعض الأسرى الفلسطينيين.

وهذه العملية ليست الأولى من نوعها، إذ قام أحد الأسرى بطعن سجانه الإسرائيلي بأداة حادة في اليوم نفسه في سجن “نفحة” ما أدى إلى جرحه، قبل أن يتمكن حراس السجن من السيطرة عليه وإعادته لزنزانته.

كما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الجنود الاسرائيليين كثفوا هجمتهم على سجن “النقب”، إثر استهدافهم سجن “نفحة” بـ 400 عنصر من وحدة القمع الخاصة “المستادا”، حيث أغلق السجن بالكامل وجرى التنكيل بالأسرى بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع.

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