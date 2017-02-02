مدارس الضنية مقفلة

أقفلت مدارس الضنية الرسمية والخاصة أبوابها لليوم الخامس على التوالي، بعدما تسببت طبقة الجليد التي تشكلت على الطرقات في منع وصول الأساتذة والطلاب إليها، بسبب الصقيع وتدني درجات الحرارة إلى 5 تحت الصفر صباحا في البلدات والقرى التي تقع في المنطقة الوسطى في الضنية، والتي يتراوح إرتفاعها فوق سطح البحر بين 500 ـ 700 متر.

أما في المناطق الجردية فقد كانت موجة الجليد أقسى، وأدت وفق مراكز الدفاع المدني في المنطقة، إلى تعذر عبور السيارات على الطرقات قبل الساعة العاشرة صباحا، مع أن أغلب بلديات المنطقة رشت كميات من الملح فوق الجليد لإذابته، في حين تجمدت مياه الشرب في القساطل ولم تصل إلى منازل القرى والبلدات.

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