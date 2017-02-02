هل ستحدث معارك “عنيفة” في الجانب الأيمن من الموصل؟

يتوقع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، خوض معركة “عنيفة” ضد تنظيم “داعش” في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، فيما أشار إلى سيطرة القوات العراقية على 60 بالمئة من مساحة المدينة الكلية.

وصرح المتحدث باسم التحالف العقيد جون دوريان في مؤتمر صحفي عقده البنتاغون عبر دائرة مغلقة من بغداد، إن “قادة داعش الحاليين المتواجدين في الساحل الأيمن هم الأقل خبرة وفاعلية من القيادات التي قتلت في إطار العمليات العسكرية”، لافتا إلى أن “توقعات التحالف تشير رغم ذلك إلى وقوع معارك عنيفة هناك في الأيام المقبلة”.

وأضاف أن “تنظيم داعش رد على خسائره الأخيرة بساحل الموصل الأيسر بحملة اعتقالات واسعة في الساحل الأيمن احتجز فيها العشرات بتهمة التجسس لصالح القوات العراقية”، لافتا إلى أن “الحملة شملت أيضا مواطنين رافضين للتعاون مع التنظيم ومسلحين تابعين له بتهمة الخيانة”.

وأشار دوريان الى أن “القوات العراقية تسيطر حالياً على ما نسبته 60 بالمئة من المساحة الكلية للموصل”، مبينا أن “الأيام المئة الأولى من حملة استعادة الموصل شهدت مقتل 15 من قيادات “داعش” بضربات لطيران التحالف الدولي بينهم القيادي المدعو أبو عباس الذي يعد أكبر زعامات “داعش” في الموصل وأبو طه مسؤول سجون التنظيم وتنفيذ عمليات الاعتقال التي تستهدف المدنيين”.

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