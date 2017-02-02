كرم: لا “فيتو” على المختلط

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أن “المنطق يقول إننا غير ذاهبين لا نحو النسبية الكاملة ولا الستين وهناك تسوية وإذا أردنا أن نكون إيجابيين فإن إلتقاء اللبنانيين يكون نحو المختلط”، مؤكداً أن “لا وفاة للمختلط ونحن لا نزال نبحث به وما نسمعه من نسبية كاملة وبعض المحاولات في البقاء على الستين طبعا أمران مرفوضان ولا فيتو على المختلط وما نبحث به هو في تفاصيل القانون”.

وفي حديث اذاعي أوضح كرم أن “اللجنة الرباعية هي لجنة مشاورات بين أحزاب معينة وهناك ثنائية قد تكون أهم وهناك ثلاثية أهم أيضا ولا أحد يظن أن “القوات” و”الإشتراكي” فريقان غير أساسيين ولا شيء يمر إذا لم يوافقا وعدم كونهم في اللجنة الرباعية لا يعني أنهم ليسوا بالقرار”، مشيراً إلى أننا “كقوات نسعى إلى العودة للدستور ونحن واقعيون ولا نحلم نحن نريد العمل ضمن الواقعية للعودة إلى زمن إحترام الدستور والدولة اللبنانية لتؤخذ القرارات من داخل المؤسسات”، مشدداً على ان “قانون الستين مرفوض ولا يمكن الرجوع إليه وللأسف يتبين أن بعض الساسة يعرقلون كل شيء بهدف البقاء على الستين ويقولون إن المختلط المطروح ليس قانونا جيدا مع العلم ألا قانون مثالياً في العالم كله”.

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