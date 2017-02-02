هل تصطدم سوريا مع تركيا في الباب؟

حذر خبراء عسكريين من أن تحرك الجيش السوري السريع نحو مدينة الباب، التي ما زالت تحت سيطرة “داعش” يزيد من خطر وقوع صدامات بين الجيش السوري والجيش التركي الذي ينفذ عملية “درع الفرات” في المنطقة نفسها.

وتمكن الجيش السوري في غضون أقل من أسبوعين من التقدم بنحو 6 كيلومترات نحو الباب.

وقالت مصادر في القوات المتحالفة مع الجيش السوري إن الهدف يكمن في الوصول إلى الباب، إذ أكدت المصادر استعداد القوات الموالية لدمشق للاشتباك مع “الجيش الحر” الذي يدعمه الجيش التركي في المعارك بشمال سوريا.

وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر أن الهدف الرئيس هو إحباط “طموحات تركيا” وضمان مواقع أقوى للجيش في تلك الجبهة، بدلا من المبادرة إلى إطلاق مواجهة مباشرة مع العسكريين الأتراك.

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