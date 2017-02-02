حمدان: “المختلط” الذي عرضه بري مختلف

أوضح مستشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، علي حمدان، أن هناك إرادة وطنية جامعة والمفروض ان نقدم بتقديم القانون المطلوب لإنجاز استحقاق الانتخابات النيابية.

حمدان، وفي حديث تلفزيوني، أكد أن ما عرض من مختلط يختلف عن المختلط الذي عرضه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، معتبرا أن مسؤولية الحكومة اليوم أن تنتج قانون الانتخاب.

وشدد على أنه آن الاوان لتجربة ألية أخرى غير النظام الأكثري، والمطلوب الانطلاق من مكان أخر واستثمار الفرصة الجديدة في البلد بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة واستغلال المرحلة الجديدة التي ولدت في لبنان.

وقال “علينا ان ننطلق من الإرادة الوطنية التي أكدت عليها كل القوى السياسية”، لافتا إلى أن المطلوب المزيد من تكثيف العمل والجهد للوصول الى صيغة ترضي الجميع.

وأشار إلى أنه أمام ما يعصف في المنطقة استطاع لبنان أن ينجي نفسه محققا استقرارا أمنياً وأنجز الاستحقاق الرئاسي واليوم يصبو إلى انتخابات نيابية ولذلك يجب استغلال هذه اللحظة، لافتا إلى أن اليوم هناك شراهة على السلطة ولكننا لم ناخذ يوما من حقوق أحد.

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