بيكهام ينفي الشائعات حول أسرته

نفى ديفيد بيكهام David Beckham نجم المنتخب الانجليزي السابق لكرة القدم، الإشاعات التي قالت إنه وزوجته، نجمة فريق Spice Girls الغنائي فكتوريا بيكهام Victoria Bekham، باقيان معاّ لأسباب تجارية وعزا السبب ببساطة للحبّ.

بيكهام البالغ من العمر 41 عاماً، وفي مقابلة له ضمن برنامج “ديزيرت آيلند ديسكس”، الّذي تذيعه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أوضح أن “أسرته وحدة قوية .. الناس يتحدثون عمّا إذا كنا باقين معاَ لأننا علامة بيكهام التجارية؟ بالطبع لا”.

وتابع ديفيد الذي تزوج فيكتوريا عام 1999، “نحن معاَ لأننا نحب بعضنا البعض. نحن معاً لأن لدينا 4 أبناء رائعين”.

وأتت مقابلة بيكهام في مناسبة مرور 75 عاماً على بداية برنامج “ديزيرت آيلند ديسكس” لمحاوره كيرستي يونج، وهو برنامج يطلب من الضيف الذي يقوم بدور شخص تقطعت به السبل على جزيرة خيالية غير مأهولة، أن يختار ثماني اسطوانات تكون معه خلال بقائه في الجزيرة.

لكنّ بيكهام لم يختر أيَاً من أغاني فريق Spice Girls الشهيرة. وقال إنَ أول أغنيتين يختارهما، هما “everytime we say goodbye” و” what a fool believes ” لأنهما يذكَرانه بجده ووالده.

كما اختار أغنية “this girl is mine” لمايكل جاكسون وبول مكارتني، ليهديها لابنته الصغرى هاربر.

وأضاف بيكهام : “أعلم أنَ والدي سيكون فخوراَ بإنجازاتي، ولكن المرة الوحيدة التي عبَر لي فيها عن فخره، كانت عندما خضت مباراتي رقم المئة للمنتخب الانجليزي”.

يُذكر أنَ بيكهام ساعد فريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد في تحقيق ثلاثية غير مسبوقة، بالفوز ببطولات الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الانجليزي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم في موسم 1998-1999، كما أنه لعب لفرق ريـال مدريد الإسباني ، ولوس انجلوس جالاكسي الأمريكي، وباريس سان جيرمان الفرنسي قبل اعتزاله عام 2013.

