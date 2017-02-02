ماذا دار في هاتف “بوتين – ترامب”؟

تحدث دبلوماسي روسي كبير عن الأجواء التي جرت فيها المكالمة الهاتفية الأولى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بعد تسلم الأخير مهامه.

وقال غيورغي بوريسينكو، مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، في تصريحات صحفية، الخميس 2 فبراير/شباط، إن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم 28 يناير/كانون الثاني، شملت نطاقا واسعا من المواضيع، واعتبر أن الشيء الأهم هو أن الحديث جرى في جو ودي وبناء.

واستطرد قائلا: “نشعر بأن ترامب مصمم على العمل المشترك بأسلوب عملي من أجل تحقيق المصالح المشتركة، دون أي هلع”.

وأضاف أن الجانب الروسي يلاحظ نفس الرغبة لدى أعضاء فريق ترامب.

وتابع: “خلال السنوات الأخيرة لفترة رئاسة باراك أوياما، نسينا هذا الإحساس تقريبا. وعلينا أن نقر بأن إدارة أوباما بدأت في عام 2012 بتدمير أسس التعاون الروسي الأمريكي”.

موسكو ترجح عقد أول لقاء بين لافروف وتيلرسون في ميونيخ أو بون

من جانب آخر، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة للاتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في أي لحظة.

وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق الأربعاء على تعيين تيلرسون في هذا المنصب.

وقال المصدر إنه من الصعب التنبؤ بموعد اللقاء الأول بين الوزيرين لافروف وتيلرسون، مضيفا أن هناك عددا من الخيارات بما في ذلك ميونيخ وبون، في إشارة إلى اللقاء الوزاري لمجموعة العشرين المقرر في بون في 16-17 فبراير/شباط، ومؤتمر ميونيخ للأمن المقرر في 17-19 فبراير/شباط الحالي.

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