خوف النصرة دفعها للذوبان في “تحرير الشام”

قال مصدّر مطلع على تشكيل مايسمى “هيئة تحرير الشّام” إنّ الهدف الرئيس من التشكيل الجديد، سحب ذريعة استهداف التحالف الدولي، لمقاتلي ومقار “جبهة النصرة” المكون الرئيس في التشكيل الجديد.

وأضاف المصدر لأحد المواقع المعارضة إنّ الإسراع في التشكيل الجديد، أتى على خلفية استهداف التحالف الدولي لمعسكر تدريب مقاتلين تابعين لـ”جبهة النصرة” في كتيبة “الشيخ سليمان” بريف حلب الغربي، ما أودى بحياة أكثر من 100 عنصر من مقاتلي الجبهة، وذلك في 20 كانون الثّاني يناير الماضي.

ويأتي الإعلان عن التشكيل الجديد، ليزيل المخاوف عن قادة “جبهة النصرة” وعناصرها، من ملاحقة طائرات التحالف لهم في الشّمال السوري، ما دعا عددا منهم للتخفي عن الساحة، وعدم مقابلته لأحد خوفاً من الاستهداف.

ويشير المصدر إلى أنّ الإعلان عن التشكيل الجديد، يختلف كلياً عن اجتماعات الاندماج السابقة، والتي تم الحديث من خلالها عن قيادة “الجولاني” العسكرية لمشروع الاندماج، و”توفيق شهاب الدين” لمجلس الشورى، منوها إلى تخلي الجبهة عن رغبتها في استلام أي منصب في الهيئة الجديدة.

وما بين متخوّف من تصنيف التشكيل الجديد على لائحة الإرهاب، ومستبعد ذلك، تلتزم الدول الفاعلة في الملف السوري الصمت حتّى الآن، من وضعه على لائحة الإرهاب، أو التعامل معه على أساس تشكيل جديد على الساحة السورية.

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