قراران اتهاميّان بحق من ؟

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قرارين اتهاميين، حيث اتهم في القرار الأول كلا من السوريين حسان شهاب ورياض شهاب في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح “داعش” ونقل أموال للتنظيم في عرسال لتمويله سندا إلى المواد 335 و316 مكرر عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958.

واتهم في القرار الثاني السوري عزت عبد الكريم رعد في جرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” في وادي خالد بهدف القيام بأعمال إرهابية سندا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.

وأحال القاضي صوان المتهمين مع الملفات إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

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