من هو العماد فيكتور خوري الذي توفي اليوم ؟

غيّب الموت وزير الدفاع وقائد الجيش السابق العماد فيكتور خوري. وذكرت الوكالة الوطنية أن مراسم الدفن تقام عند الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة في كنيسة مار يوحنا – عمشيت.

ولد خوري في العام 1929 في عمشيت – قضاء جبيل، وهو متأهل وله ثلاثة أولاد، وفقاً للموقع الرسمي للجيش اللبناني.

اللغات التي يتقنها هي الفرنسية والإنكليزية.

تطوع خوري في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق في المعهد العسكري اعتباراً من 9/10/1948. وبحسب موقع الجيش، فهذه هي الترقيات التي حصل عليها:

– رقي لرتبة ملازم إعتباراً من 9/10/1950

– رقي لرتبة ملازم اول إعتباراً من 1/1/1954

– رقي لرتبة نقيب إعتباراً من 1/7/1960

– رقي لرتبة مقدم إعتباراً من 1/7/1966

– رقي لرتبة عقيد ركن إعتباراً من 1/7/1972

– رقي لرتبة عميد ركن اعتباراً من 28/3/1977

– رقي لرتبة عماد اعتباراً من 2/8/1978

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