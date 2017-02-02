خفر السواحل التركي يضبط لاجئين سوريين أثناء عبورهم لليونان

أعلن خفر السواحل التركي، القبض على 23 مهاجرًا “غير شرعي”، في بحر إيجه، قبالة ساحل مدينة إزمير التركية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية، ضبطت فرق خفر السواحل، صباح اليوم، مهاجرين من الجنسية السورية، أثناء محاولتهم التسلل بحرًا إلى اليونان.

وأشارت الوكالة أن المهاجرين نُقلوا إلى مقر إدارة الهجرة، في بلدة “تششمه” في إزمير غرب تركيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال خفر السواحل بعد التحقيق مع المهاجرين، إنهم كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة “خيوس” اليونانية، بطريقة “غير شرعية”، ليعبروا من خلالها إلى إحدى الدول الأوروبية.

وكانت أنقرة أبرمت اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي، مطلع العام الماضي، لضبط حدودها البحرية والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بحرها.

وذلك بعد تدفق ما يقارب مليون لاجئ إلى أوروبا، عام 2015، 326 ألف منهم سوريون.

وبموجب الاتفاق وافقت أنقرة على إعادة المهاجرين، من الجزر اليونانية إلى أراضيها، مقابل إعادة فتح ملف انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ودخول مواطنيها إلى أوروبا دون تأشيرة.

إلا أنه وبعد تعليق الاتحاد الأوروبي لملف الانضمام، بسبب حملة أنقرة ضد الانقلابيين، هددت تركيا بإلغاء الاتفاق، وسط توترات في العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

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