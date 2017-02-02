الجيش السوري يتقدم وميليشيا الحر تحاول السيطرة على الباب

أفاد مصدر عسكري أن وحدات الجيش السوري تواصل عملياتها بنجاح في ريف حمص الشرقي وتبسط سيطرتها على قرية الحطانية – مفرق جحار – بئر المرهطان وتقتل أعداداً كبيرة من إرهابيي داعش وتدمر ثلاث عربات مزودة برشاشات .

إلى ذلك وأمام التقديم الكبير للجيش السوري بالقرب من مدينة الباب بدأت فصائل الجيش الحر المنضوية ضمن عملية درع الفرات بتكثيف عملياتها العسكرية بالقرب من المدينة وسيطرت على قرى “الغجران، العواصي، اللواحجة والحساني” شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي اثر اشتباكات مع مسلحي داعش.

وفي سياق متصل أفادت مصادر ميدانية عن مقتل عدد من مسلحي “الجيش الحر” المنضوي ضمن “درع الفرات”، وتدمير مدرعة وآلية لهم، إثر هجوم شنّه مسلحو داعش على قريتي “قبر المقري والزرزور” شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

مصادر أخرى أكدت مقتل خمسة مسلحين من الحر نتيجة اشتباكات بين تنظيم داعش ومسلحي “الجيش الحر” في قرية سحم الجولان بدرعا .

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