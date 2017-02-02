الكشف عن الأسماء الستة الممثلة لوفد “المعارضة”

يبدو أن موسكو ودي ميستورا ما زالا بأمل تغيير الوفد الذي يمثل مايسمى بالمعارضة السورية وفق ما أوضحته المعارضة.

حيث كشفت المعارضة عن 6 أسماء يسعى الجانبان إلى إشراكهم، وفق ما أعلنوه وهم “قدري جميل، ورندة قسيس، وجهاد مقدسي، وجمال سليمان، وأليان مسعد، وأحد ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي”.

وقال ديمستورا في مؤتمر صحفي أجراه عقب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي التي انعقدت، الثلاثاء الماضي، إنه “في حال عدم تحديد المعارضة أسماء وفدها الموحد، حتى حلول الـ8 من شباط، سأضطر إلى اللجوء للتدابير.. التي لم أطبقها سابقا، بموجب القرار رقم 2254… إنه الحق في اختيار الوفد بنفسي لضمان القدر الأكبر من تمثيله (لفصائل المعارضة)، بما في ذلك ضمان مشاركة نساء، وهن لم يتم تمثيلهن بصورة كافية”.

وأكد تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف إلى 20 من الشهر نفسه، وقال: “طلبت من مجلس الأمن، استنادا إلى المناقشات التي أجريتها مع الأمين العام للأمم المتحدة، تأجيل المفاوضات إلى 20 شباط”.

فيما قال الأمين العام ل مايسمى “الائتلاف السوري المعارض”بوجوب الانتباه إلى أن “الائتلاف الوطني” يؤكد على أن الهيئة العليا للمفاوضات هي من يجب أن تقود المفاوضات في جنيف، رافضاً أي محاولة للتلاعب بتمثيل المعارضة السورية، والتي يقصد فيها موسكو بحسب ماصرح به.

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