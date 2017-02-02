استدعاء القائم بأعمال السفير الإيراني في الإمارات والسبب؟

قامت وزارة الخارجية في دولة الامارات بإستدعاء القائم بأعمال السفير الإيراني في أبوظبي وذلك احتجاجا على تزويد طهران المتمردين في اليمن بالأسلحة بحسب ما جاء في وكالتها الوطنية للأنباء.

حيث أفادت الوكالة أن الوزارة سلمت الدبلوماسي الإيراني مذكرة احتجاج “حول تزويد إيران، بطريقة غير مشروعة، أسلحة لميليشيات الانقلاب على الشرعية في اليمن انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الملزمة التي تحظر ذلك وما يتضمنه ذلك من اعتداء على الشرعية الدولية وسيادة اليمن، وما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الصراع فيه”.

ولدى تسليمه المذكرة، أشار عبدالرحيم العوضي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن واضح في هذا الجانب، وبالتالي فإن السلاح الإيراني ومن ضمنه الطائرات بدون طيار التي قامت قوات التحالف العربي باستهدافها مؤخرا، يعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد أعلنت قبل أيام عن أن قوات التحالف العربي العاملة في اليمن تمكنت من تدمير طائرة عسكرية بدون طيار إيرانية الصنع جنوب غرب اليمن.

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