القضايا التي سيبحثها الرئيس الروسي في هنغاريا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عاصمة هنغاريا بودابست، حيث ستجري محادثات روسية هنغارية حول جوانب العلاقات بين البلدين وبعض القضايا الدولية.

ووفقا لبرنامج الزيارة، سيلتقي الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، قبل بدء المحادثات بين الطرفين بمشاركة وزراء روس وهنغاريين. ويتوقع أن يعقد بوتين وأوربان مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المحادثات.

وعشية الزيارة أفاد الكرملين بأن اللقاء سيركز بشكل خاص على الدفع بمشاريع تجارية واقتصادية كبيرة مشتركة وتعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين.

فيما أورد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن بوتين سيبحث مع أوربان قضايا تتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا، وكذلك التطورات الأخيرة للأزمة الأوكرانية (الأحداث في بلدة أفدييفكا).

ومن المنتظر أن يوقع الجانبان، في ختام المحادثات الثنائية، برنامجا متكاملا للتعاون بين أقاليم روسية وهنغارية للأعوام 2017-2022، إلى جانب توقيع خطة المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين للعام 2017.

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