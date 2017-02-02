مصدر ميداني: الجيش السوري يدمر آليتين لمسلحي تنظيم داعش احداها دبابة والاخرى مزودة بمدفع ٥٧ ملم على اتجاه حقل حيان بريف حمص الشرقي.

2 فبراير, 2017 - 4:26 مساءً
2 فبراير, 2017
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