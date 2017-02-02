ترامب: ترقبوا انجازات وزير الدفاع الأميركي فهو لم يخسر في أي معركة

2 فبراير, 2017 - 5:21 مساءً
2 فبراير, 2017
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