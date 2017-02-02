منتخب لبنان يتوج بلقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة بعد فوزه على نظيره السوري بنتيجة 78- 64

2 فبراير, 2017 - 4:42 مساءً

 

2 فبراير, 2017
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