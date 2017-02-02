الخارجية السورية: سوريا تدين بشدة الاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري وحرمة أراضيها

2 فبراير, 2017 - 4:52 مساءً
2 فبراير, 2017
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