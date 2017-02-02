ماهي حقيقة توجيهات الحكومة لاستيعاب موجة الصقيع في الساحل؟

قام رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بتوجيهات متعلقة بإستيعاب موجة الصقيع القاسية التي تتعرض لها البلاد ولاسيما الساحل السوري

وبناءا عليه قام بتوجيهات خلال اليومين الماضيين من أجل تأمين استمرار التيار الكهربائ في مناطق الزراعات المحمية في المنطقة الساحلية.

حيث أعلنت مصادر في رئاسة الحكومة أن وقف تقنين الكهرباء ساعد في انقاذ أكثر من 100 ألف بيت بلاستيكي يوجه معظم انتاجها الى التصدير مؤكدا أن تأمين التيار الكهربائي لتدفئة البيوت البلاستكية سيستمر الى حين انتهاء موجة الصقيع.

في سياق متصل يستمر أهالي الساحل بشكل خاص وعموم المواطنين في سوريا بالتعبير عن امتعاضهم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتقنين الجائر ..حيث تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الدعوات لتنفيذ اعتصامات لوقف ما أسموه بحرب الحكومة على الشعب ، ولاسيما في ظل ما تشهده البلاد من موجة صقيع وغياب لوسائل التدفئة نتيجة نقض الفيول وارتفاع اسعاره ان وجد تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي الطويل

فيما نقل ناشطون العديد من التهكمات على ما أسموه تقنين 5 بلمعة في إشارة منهم إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة 5 ساعات متواصلة ثم عودته لأقل من دقيقة ليعود القطع لمدة 5 ساعات أخرى .

حيث نشر العديد من الناشطين مطالبات بتعويضات عن ما تسبب به هذا التقنين من تلف في الأجهزة الكهربائية خاصتهم.

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