مصدر ميداني:استهداف قرى جب الجراح وأبو العلايا وخطاب بريف #حمص الشرقي بالقذائف والرشاشات، والجيش السوري يرد على مصادر النيران

2 فبراير, 2017 - 5:54 مساءً
2 فبراير, 2017
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