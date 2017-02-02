أمريكا تخفف عقوباتها ضد جهاز الأمن الفدرالي الروسي ..

أعلنت وزارة المالية الأمريكية عن تخفيف العقوبات التي سبق أن كانت قد فرضتها ضد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بعد اتهامه بضلوعه في الهجمات الالكترونية

وجاء في وثيقة نشرت على موقع الوزارة، على أنه من الآن فصاعدا من المسموح “طلب التراخيص والشهادات والتصاريح من جهاز الأمن الفدرالي الروسي على منتجات تكنولوجيا المعلومات، والحصول عليها، ودفع قيمتها”، إلا أن “التكلفة الإجمالية لحجم المدفوعات لا يجب أن تتجاوز مبلغ 5000 دولار في السنة”.

يذكر أن القرار الأمريكي يشمل العقوبات التي فرضت ضد روسيا إثر اتهامها بالضلوع في هجمات إلكترونية على الولايات المتحدة.