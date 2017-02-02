بعد ديمستورا ..الأمين العام للأمم المتحدة يضيق ذرعاً ب “المعارضة السورية”

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة آنتونيو غوتيريس تحذيراته من أنه سيقوم باختيار ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في جنيف في العشرين من شباط/فبراير، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك..

وتأتي هذه التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في جنيف في العشرين من شباط/فبراير، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك.. حيث جاء التحذير هذه المرة على لسان الأمين العام للأمم المتحدة آنتونيو غوتيريس الذي أشار إلى أن نجاح مؤتمر جنيف يتطلب تمثيلاً جدياً للمعارضة السورية، متعهداً ببذل كل الجهد لضمان هذا الأمر.

وبذلك تقاطعت تصريحات غوتيرس مع تحذير المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا عقب اجتماع لمجلس الامن. حيث كان ستافان دي ميستورا قد أكد أنه “في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من شباط/فبراير، فسأقوم بتحديد الوفد لجعله شاملاً قدر الإمكان”.

وفي سياق الرد من المعارضة فقد هاجمت معارضة الرياض دي ميستورا، وقال المسنق العام لما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب إن تحديد وفد المعارضة إلى جنيف ليس من اختصاص المبعوث الأممي.

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