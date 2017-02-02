الجيش السوري يقترب من الدخول إلى مناطق آبار النفط في تدمر

تواصل وحدات من الجيش السوري عملياتها بنجاح في استهداف تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” بريف حمص الشرقي

مصادر ميدانية للحدث نيوز أفادت بأن وحدات من الجيش تمكنت من فرض سيطرتها على قرية الحطانية وبئر المرهطان بعد عملية نوعية أسفرت كذلك عن القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير 3 عربات مزودة برشاشات”.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة قد أحكمت سيطرتها على مفرق جحار الاستراتيجي الواقع شرق المحطة الرابعة على طريق حمص-تدمر بعد تكبيد إرهابيي تنظيم داعش خسائر بالأفراد والآليات”.

هذا وقد أكد المصدر أن وحدات الجيش “تابعت عملياتها وتقدمها باتجاه قرية البيضة الشرقية وطريق حقل المهر للغاز وأوقعت العديد من القتلى بين فلول إرهابيي التنظيم التكفيري في المنطقة”.

تجدر الاشارة إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أمس قد فرضت سيطرتها على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي بعد تكبيد تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد كما دمرت لإرهابييه 6 عربات مزودة برشاشات ثقيلة في تلة عايد الحسون وتلال أم الخير بريف حمص الشرقي.

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