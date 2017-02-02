السلطات التركية تعتقل 177 شرطي بسبب “البايلوك”

حيث أعلنت وكالة الاناضول التركية إن “السلطات تسعى لاعتقال المشتبه بهم من 25 إقليما للاشتباه في استخدامهم تطبيقا على الهواتف الذكية يسمى (بايلوك)”.

واتهمت الحكومة شبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير الانقلاب وتقول إن شبكته استخدمت (بايلوك) أثناء محاولة الانقلاب.

وكان غولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة في منفى اختياري منذ عام 1999 نفى الاتهامات وأدان محاولة الانقلاب.

وفي حملة أمنية تلت محاولة الانقلاب أمرت تركيا بسجن نحو 40 ألف شخص في انتظار محاكمتهم كما أوقفت عن العمل أو فصلت ما يربو على 125 ألفا آخرين من الجيش والقضاء والدوائر المدنية.