حفل تكريم للراحل ملحم بركات في دار الاوبرا السورية

أقيم في دار الأوبرا بالعاصمة السورية دمشق ، حفل تكريم للموسيقار الراحل ملحم بركات بحضور نجوم وفنانين سوريين ولبنانيين.

حيث بدأ الحفل بأغنية ترحيبية للموسيقار الراحل ملحم بركات وأعقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن حياة الراحل ومسيرته الفنية وما قدمه خلال تلك المسيرة الحافلة غناءً وتلحيناً

وقدمت الحفل النجمة السورية شكران مرتجى وأحياه كل من الفنان معين شريف، حازم شريف وعماد رمال حيث أدوا مجموعة من أغاني الراحل “.

وحضر حفل التكريم السيدة رندة، زوجة الراحل، وأولاده جميعاً بمن فيهم ملحم جونيور، غير أن اللافت كان غياب الفنانة مي حريري طليقة الراحل على الرغم من توجيه دعوة رسمية لها من دار الأوبرا السورية.

وتكريماً للراحل تسلّمت السيدة رندى آلة عود عربون وفاء لفن ملحم بركات، ودرعاً تكريمية.

أمّا معين شريف فألقى كلمة خلال الحفل جاء فيها “أقول باسمي واسم ملحم بركات وكل لبنان شكراً سوريا، وكابن سوريا من ناحية الأم أقول لعائلة ملحم وللبنان لا شكر على واجب فهذه هي سورية”.

فيما كانت آخر فقرات الحفل أغنية للشام وأطفال الشام لم تبصر النور قبل وفاة الراحل حيث قدّمها أمس الشاعر نزار فرنسيس لأول مرة ثم سمعها الحضور عبر التسجيل بصوت الراحل ملحم بركات, وكانت هذه الأغنية قد أثارت الجدل في وقت سابق عندما اعتبر ملحم جونيور أن الشاعر نزار فرنسيس لم يأخذ إذنه وإذن أشقائه كورثة شرعيين للراحل بتقديمها وهو ما أدّى إلى تأجيل الحفل في المرة الأولى

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