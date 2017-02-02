خفايا زيارة الوفد الأمني الروسي إلى إيران

من المتوقع أن يصل إلى العاصمة الايرانية طهران وفد من لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي مطلع الشهر المقبل لبحث مسائل من بينها التعاون بين برلماني البلدين.

حيث أعلن فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي أن وفد اللجنة سيزور إيران من 1 وحتى 6 مارس/آذار، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تجرى اجتماعات في وزارتي الدفاع والخارجية مع اللجنة المختصة في البرلمان الإيراني.

ووفقا لأوزيروف، ستركز الاجتماعات المقررة على التعاون بين البرلمانين في البلدين، وتوفيق التشريعات في البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في المجال العسكري التقني، بالإضافة إلى آفاق التسوية السلمية في سوريا

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