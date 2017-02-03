“الحريري” و “بري” متناغمان مع “جنبلاط”

نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر في اللجنة الرباعية أن “الاجتماع الأخير للجنة كان وراء سحب مشروع رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل من التداول بعدما تبلغ من ويزر المال علي حسن خليل وعضو كالة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض عدم موافقتهما عليه وأن لديهما ملاحظات أساسية على بعض بنوده تتجاوز الشكل الى المضمون”.

ولفتت إلى أن “تيار “المستقبل” في التعليق في شكل مباشر على مشروع باسيل لا يعني أنه يؤيده وإنما يحتفظ لنفسه برفضه، لكنه ليس في وارد الدخول في كباش سياسي أو في مشكلة مع الثنائي المسيحي “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” خصوصاً أنه ربط موافقته على أي مشروع بموافقة الجهات السياسية الرئيسية في البلد وبالتالي، أخذ علماً بأن مشروع باسيل لم يعد قابلاً للحياة”.

وأشارت إلى أن “صعوبة إنعاش مشروع باسيل، لأنه يفتقد وحدة المعايير من جهة والتوازن في توزيع المقاعد النيابية على قانون يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، خصوصاً أنه يتعامل مع المسلمين بالمفرق، أي باعتبارهم مذاهب عدة في مقابل تعامله مع المسيحيين وكأنهم من طائفة واحدة”، لافتةً إلى أنه “في مشروع باسيل الكثير من الخلل لا سيما أنه يقوم على الاستنسابية، أي يختار من قانون الستين ما يريحه ويراهن على النسبي لزيادة عدد مقاعده في البرلمان”.

ورأت المصادر أنه “هناك صعوبة في إدخال تعديلات عليه يمكن أن يرضى بها رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ويسحب رفضه له من التداول”، مشيرةً إلى ان “جنبلاط لا يبحث عن جوائز ترضية، يمكن أن تبرر له موافقته على المشروع باعتبار أنه يرفضه في المبدأ ولا يأخذ بالخصوصية التي يتمتع بها جبل لبنان، ويصر على أن يأتي على قياس باسيل وكأنه يقول للآخرين أن لا دخل لكم في المقاعد النيابية الخاصة بالمسيحيين وأن حجمكم الطبيعي يبقى في الطائفة التي تنتمون إليها”.

وكشفت أن “جهات حاولت أن ترشي جنبلاط من خلال موافقتها على رفع عدد النواب الدروز الذين ينتخبون على أساس الأكثري، لكنه رفض البحث فيها”، مشيرةً إلى أن “موقف الحريري لا يحتاج الى اجتهاد من هنا أو من هناك وهو كان أبلغ من يعنيهم الأمر أنه لا يوافق على مشروع لا يؤيده جنبلاط وأن إدخال تحسينات أو تعديلات عليه يجب أن يحظى بموافقته وإلا لا تبديل في موقفه من جنبلاط”.

واعتبرت أن “الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يتناغمان في موقفيهما لجهة تفهم هواجس جنبلاط”، مشيرةً إلى أن “حزب الله”، مشيرةً إلى ان “حزب الله” يبدي توجسه الصامت حيال تحالف “القوات” و “التيار الوطني الحر” إضافة الى أنه يتفهم المخاوف التي عبر عنها جنبلاط”، مؤكدةً أن “مشروع باسيل لقي رفضاً، ليس من جنبلاط فحسب، وإنما من التحالف الشيعي وقوى مسيحية فاعلة رأت أنه إقصائي بامتياز. وتردد أيضاً أن حزب “الطاشناق” ليس في وارد تأييد مشروع ينطلق من انتخاب نصف نواب الأرمن، أي ثلاثة من ستة نواب، على أساس النسبي”.

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