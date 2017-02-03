بالأرقام.. آلاف “الجهاديين” غادروا لبنان

أحصت الأجهزة الأمنية اللبنانية أعداد الذين انضووا في صفوف الجماعات المسلحة وتنظيمي “داعش” و”النصرة” سواء في سوريا أو العراق، إذ وبحسب المصادر الأمنية، بَلَغَ مجموع هؤلاء على مدى السنوات الخمس الماضية نحو 6 آلاف شخص، وفق لما أشارت إليه صحيفة “الاخبار”.

وكشفت المعلومات أن نحو 1300 من هؤلاء قُتلوا، فيما وجد الباقون أنفسهم أمام واحد من ثلاثة خيارات: “الهرب أو العودة أو الاستمرار في القتال”، ولفتت الأجهزة الأمنية أنّ هؤلاء ينقسمون بين لبنانيين وفلسطينيين

.

ورأت الصحيفة في مقال للكاتب رضوان مرتضى أن هذه الأعداد المذكورة تحتّم العودة إلى الإصدار الرسمي الأوّل لتنظيم “داعش” الذي خاطب فيه السنّة اللبنانيين بـ”يا أحفاد الصحابة في لبنان”، فمجرّد تخصيص لبنان بإصدار كهذا، يعني أنّه لا يزال ضمن لائحة أولويات “داعش “، وبالتالي فإن من هاجروا الى “أرض الخلافة” سيعودون.

والمؤشرات على احتمالات هذه العودة كثيرة، بحسب الكاتب، وتؤكدها الحرب المستعرة بين أجهزة الأمن اللبنانية وتنظيمي “داعش” و”النصرة”. وأحد أوجه هذه الحرب رسائل تهديد نصية وصوتية، أرسلها أحد قيادات “داعش” إلى مدير مخابرات الجيش العميد كميل ضاهر.

وفي هذا السياق أشار مصدر مطّلع الى ان الرسائل تضمنت تهديدات للعميد ضاهر بأنّ “جنود الخلافة” سينالون منه ومن أفراد عائلته.

وتشير المعلومات ، يتابع الكاتب، الى انّ القيادي المذكور هو المحرّك لعدد من الخلايا النائمة التي تمكنت استخبارات الجيش من تفكيكها. وكشفت المصادر نفسها أنّ مدير المخابرات ردّ برسالة مفادها أنّ أيام التنظيم وعناصره باتت معدودة.

إلى ذلك فقد كشف قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن الخطر الذي يتهدّد لبنان جراء محاولات أكثر التنظيمات تشدداً في العالم الانتقام، لا يزال داهماً، جراء الضربات التي تلقتها خلاياه، اذ كشف قهوجي قبل أسبوع أن “تنظيم داعش اتخذ قراراً بتنفيذ عمليات في لبنان”، فيما تحدث اللواء إبراهيم عن “توجيه ضربات موجعة للإرهاب التكفيري بعمليات استباقية”.

وقد جاء هذان التصريحان، وفق الكاتب عقب العملية الأمنية التي تمكنت خلالها استخبارات الجيش من توقيف الانتحاري عمر العاصي، قبل تفجير نفسه في مقهى الكوستا في الحمرا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

