كيف سيكون طقس عطلة نهاية الأسبوع..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر إلى غائم مع احتمال بسيط لتساقط الرذاذ المتفرق ليلا، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: تنحسر الكتل الهوائية الباردة عن الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا يوم غد السبت.

– الطقس غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر إلى غائم مع احتمال بسيط لتساقط الرذاذ المتفرق ليلا، اما الأحد فيكون صافيا اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 7 الى 16 درجة، فوق الجبال من -1 الى 8 درجات، الأرز من -7 الى 3 درجات، في الداخل من -3 الى 12 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65 %.

– حال البحر:معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 16 درجة.

– الضغط الجوي: 772 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:34 ساعة غروب الشمس: 17:10.

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