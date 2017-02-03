جبهة اعتراضية ضد “الثنائيات” !

علمت “الجمهورية” أنّ حديثاً يدور في بعض الأوساط السياسية عن محاولة بناء جبهة اعتراضية، تضمّ المتضررين من أحزاب وقوى سياسية وشخصيات ومستقلين، من المنحى الإلغائي أو الإقصائي أو التحجيمي الذي تمارسه بعض “الثنائيات”.

وأوضحت أوساط المعترضين على المنحى الإلغائي لـ”الجمهورية” أن “ما تَكشّف لنا من الطروحات الانتخابية والصيغ التقسيمية للدوائر والتصنيفات العشوائية للمقاعد، انّ هناك نيات مبيّتة سلفاً لمناطق وقوى عدة من بعض من يحاولون القفز فوق المنحى التفاهمي بين اللبنانيين والذي أدى إلى إنهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك فوق التفاهم الذي أدى إلى تأليف حكومة يفترض أنها تضمّ كل الجهات”.

وأشارت إلى أن “النائب وليد جنبلاط وكل المستهدفين بالإلغاء أو التحجيم في هذا الاتجاه، والعلامة الشديدة الإيجابية أننا لسنا وحدنا، فالثنائي الشيعي رافض تماماً لأيّ صيغ إلغائية، وهناك قوى مسيحية حزبية خارج اطار الثنائية ترفض ما يطرح، وهناك قوى مسيحية وسطية غير حزبية لها حضورها ودورها وتاريخها ترفض ما يطرح”.

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