موسكو: المماطلة في “جنيف السوري” أمر غير مقبول

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تبذل قصارى جهدها من أجل تشجيع الأمم المتحدة على تحريك عملية المفاوضات السورية، وتعتبر محاولات المماطلة في هذه العملية غير مقبولة.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وفي مؤتمر صحفي الجمعة 3 فبراير/شباط، قالت إن الجانب الروسي لفت انتباهه إلى تصريحات ممثلي جماعات معارضة وطرحهم شروطا مسبقة قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات السورية من المزمع أن تعقد في 20 فبراير/شباط في جنيف.

وأشارت زاخاروفا بشكل خاص إلى مطالبة المعارضة السورية للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بتقديم اعتذار بعد إعلانه عن استعداده لتشكيل وفد للمعارضة بنفسه في حال فشلت المعارضة السورية في تحقيق ذلك بنفسها قبل 8 فبراير/شباط، وأكدت زاخاروفا أن موسكو بدورها تدعم عزم دي ميستورا استئناف المفاوضات السورية في جنيف بأسرع وقت ممكن.

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